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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.В источнике
С чего всё началось
Rusvesna.su

СРОЧНО: Враги готовят удар по Сирии и России

Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.
Rusvesna.suвчера в 10:08
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РБК

Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

РБКвчера в 16:05
РИА Новости

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:07
Газета.Ru

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:21
ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Сирии

ТАССвчера в 15:16
RT на русском

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:13
Rusvesna.su

СРОЧНО: Армия России сделала заявление о подготовке опасной провокации в Сирии

Rusvesna.suвчера в 16:34
Интерфакс

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

Интерфаксвчера в 15:02

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Газета.Ruвчера в 16:29
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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Вулканы помогут спрогнозировать индийский муссон

Ученые предлагают использовать сделанное ими открытие для более точного предсказания характера индийского муссона — муссонные дожди имеют ключевое значение для индийской сельскохозяйственной отрасли, и поэтому их точное прогнозирование является крайне важным.
Популярная механика17:27

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском18 сентября в 06:38
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В госпитале Вишневского намерены проводить операции по пересадке лица

Начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени А.А. Вишневского Александр Лищук рассказал, что в учреждении планируется проведение сложнейших операций, включая пересадку лица.
Известия21:24