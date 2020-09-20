Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.

С чего всё началось СРОЧНО: Враги готовят удар по Сирии и России Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб. Rusvesna.su вчера в 10:08