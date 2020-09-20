В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.В источнике
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Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.
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