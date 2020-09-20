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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.В источнике
С чего всё началось
Rusvesna.su

СРОЧНО: Враги готовят удар по Сирии и России

Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.
Rusvesna.suвчера в 10:08
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РБК

Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

РБКвчера в 16:05
Rusvesna.su

СРОЧНО: Армия России сделала заявление о подготовке опасной провокации в Сирии

Rusvesna.suвчера в 16:34
РИА Новости

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:07
ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Сирии

ТАССвчера в 15:16
RT на русском

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:13
Газета.Ru

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:21
Интерфакс

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

Интерфаксвчера в 15:02

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Известия18:14
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

Из ста двадцати восьми пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, около пятидесяти процентов из них рассказали о том, что они постоянно испытывают усталость после выздоровления.
ToDay News Ufaвчера в 10:44
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