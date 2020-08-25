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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минобороны придумали «танк будущего» на замену «Армате»

Специалисты Министерства обороны России разработали проект танка из двух звеньев, который должен будет заменить танки "Армата". Концепция представлена 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ), сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
Подробнее о событии
Известия

Минобороны предложило заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Известия00:13
Взгляд.ру

Концепция двухзвенного «танка будущего» разработана в России

Взгляд.ру21:28
News.ru

В Минобороны придумали замену «Армате»

News.ru20:47
РЕН ТВ

В России готовится проект «танка будущего» на смену Армате в 2040 году

РЕН ТВ21:00
Коммерсантъ

«Армату» могут заменить двухзвенным «танком будущего» после 2040 года

Коммерсантъ20:54
RT на русском

В Минобороны представили концепцию перспективного двухзвенного танка

RT на русском21:06
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

ТАСС20:25

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Интерфаксвчера в 03:59
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Крым признан самым проблемным регионом РФ по обеспечению водой

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что Крым стал самым проблемным регионом РФ по объему потерь воды при доставке к потребителю, с этим связана нехватка воды на полуострове, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты00:30
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Турчинов заявил о возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского существуют возможности для наступления и вторжения на территорию Республики Крым.
Известия21:33
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Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+1вчера в 03:06
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