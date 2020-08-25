В Минобороны придумали «танк будущего» на замену «Армате»
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Специалисты Министерства обороны России разработали проект танка из двух звеньев, который должен будет заменить танки "Армата". Концепция представлена 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ), сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»
Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
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