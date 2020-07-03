Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события.

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 857

Автоспорт Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 311

Армия и оружие Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 4,1K

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,1K

Шоу-бизнес Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 15

Общество Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистской Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. 3

Армия и оружие Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата» Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский. 22

Здоровье Львовские власти заявили о заполненности больниц на 95 процентов Заполненность стационаров больниц украинского Львова на фоне коронавируса COVID-19 составляет 95%, сообщил в пятницу глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

Общество ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. 24

Футбол ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком» Московский ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Кино Фильм «Еще по одной» покажут на фестивале в Сан-Себастьяне Фильм режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» (Another Round) будет представлен на 68-м международном фестивале в Сан-Себастьяне, который пройдет в Испании с 18 по 26 сентября.

Общество В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это. 176