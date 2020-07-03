Политика

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Александр Фомин
Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события.
— Александр Фомин, российский военный деятельМосковский Комсомолец 11:56

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