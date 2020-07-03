Политика
РИА НовостиВ Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
Читать в источнике
Оценить
Тем более, что приведенные им оценки существенно искажают реальные события.
— Александр Фомин, российский военный деятельМосковский Комсомолец 11:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Футбол
Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение во время пандемии
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и форварда «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому клубу, за легкомысленное поведение во время пандемии коронавируса.
RT на русском 12:20
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса, пережив два инсульта
Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений, вызванных коронавирусом, об этом завил глава Цумадинского района.
Российский Диалог 10:28
Общество
В Ростовской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 3 июля, постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений, действующих в области из-за пандемии", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Экономика
«Синема парк» заплатила PepsiCo почти $2 млн штрафа за низкие продажи
Штраф отображен в отчетности компании за прошлый год.
Новые Известия 05:54
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Политика
Путин прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешенный на американском посольстве в Москве флаг ЛГБТ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:06
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
Известия вчера в 09:16
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
Происшествия
На борту летевшего пассажирского самолета начался пожар
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Берлина в Афины, совершил экстренную посадку из-за пожара на борту.
Lenta.ru 12:24
Экономика
ЕЦБ показал обновленные банкноты евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
РБК 11:10
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Происшествия
Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности
В регионе продолжит действовать масочный режим. С 8 июля в общественном транспорте будет запрещено находится без маски.
Муксун.fm 11:51
Футбол
В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19
Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается.
REGNUM 07:01
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Происшествия
Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения
Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.
ТАСС 11:23
Шоу-бизнес
Супруга Панайотова показала редкое фото со дня рождения певца
Недавно Екатерина лишний раз доказала, что они с Панайотовым являются красивой и гармоничной парой.
RuNews24.ru 03:19
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Здоровье
На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава
На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Общество
В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни
Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ 04:39
Здоровье
В Волгограде закрыли первый госпиталь для больных с коронавирусом
В Волгограде закрыт первый инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.
V1.ru 11:27