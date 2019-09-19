Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. По его словам, причина кроется в несоответствии комплексов заявленным характеристикам.
Читать в источнике
Комментировать193

Подробнее о событии

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия10:28

В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

РБК08:47

Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

ТАСС07:46

В МО РФ рассказали, почему ПРО США не смогли отразить удар в Аравии

РЕН ТВ08:02

Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке

ТК Звезда07:48

Источник назвал причину провала системы ПРО США в Саудовской Аравии

RT на русском08:05

Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии

РИА Новости07:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Происшествия

Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку

РБК 07:36
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие

Антиснайпер ДНР рассказал о масштабах «человеческого сафари» в Донбассе

Один из низ - Деян Берич - рассказал о том, сколько людей не возвращается с такого «человеческого сафари».
ТК Звезда 06:50
Политика

Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Кино

Вышел первый трейлер фильма о Михаиле Калашникове

ТАСС 09:00
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество

Лукашенко наказал премьера и других чиновников за инцидент в гомельской школе

Millionaire.ru 04:28
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Спорт

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Авто

Количество машин такси в регионах могут ограничить

Организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается в каждом регионе России ограничить количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору.
Тарантас Ньюс 02:32
Здоровье

Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
РИА Новости 09:15
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Теннис

Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
Советский спорт 13:32
Авто

Опубликовали топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 14:00
Политика

Эрдоган принимает Путина и Роухани на переговорах по Сирии

Лидеры Турции, России и Ирана собрались на пятый трехсторонний саммит по Сирии, в ходе которого обсудили региональные и глобальные события с особым акцентом на сирийский кризис.
Южный Федеральный 16 сентября в 11:35
Футбол

ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы

Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:01
Политика

Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти региона открыты для диалога с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако ее представители зациклились на «несуществующей» проблеме ЛГБТ-сообщества в республике.
РБК 12:47
Здоровье

В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми

В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 01:20
Гаджеты

На iPhone пришла тёмная тема. Apple выпустила платформу iOS 13

Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
iXBT.com 13:47
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Технологии

Мессенджеры стали самыми популярными приложениями в смартфонах россиян

53% опрошенных заявили, что стали чаще пользоваться мессенджерами, а звонки по интернету обошли по популярности звонки по сотовой связи.
Афиша Daily 08:30
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Ведомости 12:09
Гаджеты

Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Музыка

В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»

После выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на организаторов мероприятия завели административное дело.
Российская газета 13:27
Кино

«Текст» с Александром Петровым продвигают на «Оскар»

Согласно правилам Американской Киноакадемии, чтобы картина имела возможность выдвигаться на соискание премии «Оскар», она должна выйти в прокат в срок до 30 сентября минимум на семь дней.
Фильм Про 06:58
Происшествия

Моряки КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Дождь 17 сентября в 09:43
Происшествия

Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»

Газета.Ru 10:29
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное