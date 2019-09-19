Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. По его словам, причина кроется в несоответствии комплексов заявленным характеристикам.
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Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие
Антиснайпер ДНР рассказал о масштабах «человеческого сафари» в Донбассе
Один из низ - Деян Берич - рассказал о том, сколько людей не возвращается с такого «человеческого сафари».
ТК Звезда 06:50
Политика
Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу
Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Общество
Лукашенко наказал премьера и других чиновников за инцидент в гомельской школе
Millionaire.ru 04:28
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Авто
Количество машин такси в регионах могут ограничить
Организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается в каждом регионе России ограничить количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору.
Тарантас Ньюс 02:32
Здоровье
Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя
Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
РИА Новости 09:15
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Теннис
Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге
В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
Советский спорт 13:32
Авто
Опубликовали топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ
В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 14:00
Политика
Эрдоган принимает Путина и Роухани на переговорах по Сирии
Лидеры Турции, России и Ирана собрались на пятый трехсторонний саммит по Сирии, в ходе которого обсудили региональные и глобальные события с особым акцентом на сирийский кризис.
Южный Федеральный 16 сентября в 11:35
Футбол
ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы
Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:01
Политика
Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти региона открыты для диалога с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако ее представители зациклились на «несуществующей» проблеме ЛГБТ-сообщества в республике.
РБК 12:47
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 01:20
Гаджеты
На iPhone пришла тёмная тема. Apple выпустила платформу iOS 13
Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
iXBT.com 13:47
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями в смартфонах россиян
53% опрошенных заявили, что стали чаще пользоваться мессенджерами, а звонки по интернету обошли по популярности звонки по сотовой связи.
Афиша Daily 08:30
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Музыка
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
После выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на организаторов мероприятия завели административное дело.
Российская газета 13:27
Кино
«Текст» с Александром Петровым продвигают на «Оскар»
Согласно правилам Американской Киноакадемии, чтобы картина имела возможность выдвигаться на соискание премии «Оскар», она должна выйти в прокат в срок до 30 сентября минимум на семь дней.
Фильм Про 06:58
Происшествия
Моряки КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Дождь 17 сентября в 09:43
Происшествия
Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»
Газета.Ru 10:29
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50