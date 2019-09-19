Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. По его словам, причина кроется в несоответствии комплексов заявленным характеристикам.
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с чего всё началось

Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

Комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом сообщил в четверг журналистам высокопоставленный источник в Минобороны РФ.
ТАСС07:46

Подробнее о событии

Источник в Минобороны раскритиковал работу Patriot в Саудовской Аравии

РИА Новости18:54

Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

ТАСС07:46

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия10:28

В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

РБК08:47

В МО РФ рассказали, почему ПРО США не смогли отразить удар в Аравии

РЕН ТВ08:02

Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке

ТК Звезда07:48

Почему американские системы ПРО Patriot не смогли защитить Саудовскую Аравию

RT на русском17:25
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
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Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Политика

Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.
Российская газета 17:26
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
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В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон

CyberSport.ru 17:18
Технологии

Мессенджеры стали самыми популярными приложениями в смартфонах россиян

53% опрошенных заявили, что стали чаще пользоваться мессенджерами, а звонки по интернету обошли по популярности звонки по сотовой связи.
Афиша Daily 08:30
Здоровье

Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год.
РИА Новости 17 сентября в 00:12
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru 12:51
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Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Происшествия

Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР

ФСБ России распространила видео с места задержания двух северокорейских шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море.
РИА Новости вчера в 09:11
Политика

Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»

Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
Военное обозрение 14:38
Здоровье

Полезные привычки оказались вредными для здоровья

Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Украины по «формуле Штайнмайера»

Выдвижение Киевом условий по «формуле Штайнмайера» нарушает ранее достигнутые договорённости по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 07:46
Происшествия

В Турции российских детей облили горящим маслом

Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Транспорт

В центре Москвы ограничено движение из-за предстоящего мотофестиваля

Коммерсантъ 18:19
Политика

Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Футбол

«Арсенал» переиграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:48
Волейбол

Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС 16:11
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Наука

Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды

Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака.
Naked Science 12:29
Политика

Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня 13:18
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
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Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились

Вслед за Ксенией Собчак и Константином Богомоловым клятвы любви и верности произнесли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.
Sunmag.me вчера в 11:56
Футбол

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
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Скончался французский актер Шарль Жерар

iReactor 18:12
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В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
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