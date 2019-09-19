Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС. По его словам, причина кроется в несоответствии комплексов заявленным характеристикам.
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В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

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Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

ТАСС07:46

Источник назвал причину провала системы ПРО США в Саудовской Аравии

RT на русском08:05

В МО РФ рассказали, почему ПРО США не смогли отразить удар в Аравии

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ТК Звезда07:48

В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

РБК08:47

Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии

РИА Новости07:55
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
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В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
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Савченко стала ведущей телешоу о секретах в Верховной раде

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В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

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Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме

По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO

Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
Игромания.ру 11:20
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Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок

Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Футбол

Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (1-й тайм)

Матч 1 тура групповой стадии Лиги Европы Динамо Киев – Мальме состоится в четверг 19 сентября в 19:55 (МСК) на стадионе Олимпийский.
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Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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«Атлетико Паранаэнсе» выиграл первый в своей истории Кубок Бразилии

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Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
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Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
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Песков не стал комментировать публикации своей дочери

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Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

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Разбивший Rolls-Royce Аристова челябинец стал банкротом

Ожидаемо завершилось заседание арбитражного суда по иску челябинца Владислава Кантемирова, который просил признать его банкротом.
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Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду

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Основанный на концепции Lexus Sport Yacht Concept, впервые показанной в январе 2017 года, модель LY 650 отличается уникальным стилем и превосходными крейсерскими характеристиками.
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РФС подписал партнерское соглашение с «Почтой России»

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Скончался актер Сергей Афанасьев

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Сбербанк снизил ставки по вкладам

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
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Росту мировой экономики предсказали замедление до минимума за 10 лет

Рост мировой экономики по итогам 2019 года упадет до минимума со времен глобального кризиса, произошедшего в 2009-м.
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