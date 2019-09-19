Армия и оружие

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Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказал осведомленный источник в российском министерстве обороны.
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с чего всё началось

Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

Комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом сообщил в четверг журналистам высокопоставленный источник в Минобороны РФ.
ТАСС07:46

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Почему американские системы ПРО Patriot не смогли защитить Саудовскую Аравию

RT на русском17:25

В МО РФ рассказали, почему ПРО США не смогли отразить удар в Аравии

РЕН ТВ08:02

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия10:28

В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

РБК08:47

«Пробиваемая» стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию

РИА Новости15:26

Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке

ТК Звезда07:48

Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

ТАСС07:46
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Life.ru вчера в 13:48
Армия и оружие

«Искандер-М» поразил условного противника на учениях «Центр-2019»

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ТАСС 18:08
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Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по газу отметил сближение позиций стран, сообщает «РИА Новости».
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

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На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
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Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
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В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заключил новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Челси».
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Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.
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Автопроизводитель First Automobile Works (FAW) из Китая планирует представить на российском авторынке бюджетный седан Besturn B30.
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