Комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом сообщил в четверг журналистам высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

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Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказал осведомленный источник в российском министерстве обороны.

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