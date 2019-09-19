Армия и оружие
ИзвестияВ Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказал осведомленный источник в российском министерстве обороны.
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Комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Об этом сообщил в четверг журналистам высокопоставленный источник в Минобороны РФ.ТАСС07:46
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
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