В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

Здоровье Кровь американки стала синей после приема обезболивающего Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.

Гаджеты Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.

Авто АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Largus Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.

Экономика Госдума повысила ставки акцизов на вино Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли законопроект о повышении ставок акцизов на вино.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Футбол Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.

Происшествия Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.

Политика Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Общество Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Происшествия СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.

Космос В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.

Экономика Граждане попали под шквал кредитных предложений Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.

Происшествия В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.

Политика В Луганске пытались взорвать мост В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Гаджеты Опубликован список устройств Samsung, которые получат Android 10 В сеть выложили список устройств Samsung, которые получат обновление операционной системы до Android 10.

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.