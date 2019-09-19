Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минобороны раскритиковало системы ПВО США у Саудовской Аравии

Московский Комсомолец08:13

Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке

ТК Звезда07:48

Источник назвал причину провала системы ПРО США в Саудовской Аравии

RT на русском08:05

В МО РФ рассказали, почему ПРО США не смогли отразить удар в Аравии

РЕН ТВ08:02

В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

РБК08:12

Источник в Минобороны рассказал, почему Patriot не отразили атаки на Saudi Aramco

ТАСС07:46

Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии

РИА Новости07:55
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
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Кровь американки стала синей после приема обезболивающего

Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
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Устинов подавлен, но настаивает на своей невиновности, заявил Кучерена

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Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
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Авто

АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Largus

Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
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Госдума повысила ставки акцизов на вино

Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли законопроект о повышении ставок акцизов на вино.
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Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
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Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
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Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.
ФАН 08:45
Политика

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут

Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
RT на русском 07:54
Хоккей

Омский «Авангард» впервые в сезоне встретится с «Салаватом Юлаевым»

В КХЛ соперники встречались 57 раз. У "Авангарда" 31 победа, у "Салавата Юлаева" - 26.
12 Канал Омск 02:04
Космос

В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году

Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
Известия вчера в 19:20
Экономика

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия

В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня

В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.
Российская газета 07:38
Политика

В Луганске пытались взорвать мост

В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Гаджеты

Опубликован список устройств Samsung, которые получат Android 10

В сеть выложили список устройств Samsung, которые получат обновление операционной системы до Android 10.
REGNUM 08:45
Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
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Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Общество

Oxxxymiron запустил трансляцию #сядьзатекст

Snob.ru 08:10
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
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