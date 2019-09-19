Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Здоровье
Кровь американки стала синей после приема обезболивающего
Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Авто
АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Largus
Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 01:48
Экономика
Госдума повысила ставки акцизов на вино
Депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли законопроект о повышении ставок акцизов на вино.
9111.ru 09:11
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
Нева Спорт 05:08
Происшествия
Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.
ФАН 08:45
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут
Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
RT на русском 07:54
Хоккей
Омский «Авангард» впервые в сезоне встретится с «Салаватом Юлаевым»
В КХЛ соперники встречались 57 раз. У "Авангарда" 31 победа, у "Салавата Юлаева" - 26.
12 Канал Омск 02:04
Космос
В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году
Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
Известия вчера в 19:20
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия
В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня
В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.
Российская газета 07:38
Политика
В Луганске пытались взорвать мост
В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Гаджеты
Опубликован список устройств Samsung, которые получат Android 10
В сеть выложили список устройств Samsung, которые получат обновление операционной системы до Android 10.
REGNUM 08:45
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Общество
Oxxxymiron запустил трансляцию #сядьзатекст
Snob.ru 08:10
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44