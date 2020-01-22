Армия и оружие
Lenta.ruРассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут. Об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью изданию «Красная звезда».
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с чего всё началось
Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.Красная звезда17:02
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Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Всемирный экологический форум: как стартовал Давос-2020
Проведению Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе мешают демонстрации сторонников экоактивистки Греты Тунберг.
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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Вышло финальное обновление ОС Windows 7
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Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии
Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы. Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта».
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ФНС все чаще отказывает в регистрации гендира через
В последнее время ФНС все чаще отказывает в регистрации нового директора организации через ЭЦП и отправляет к нотариусу за удостоверением подписи на форме Р14001.
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Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
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Зюганов отреагировал на новый состав правительства
На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.
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Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края
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