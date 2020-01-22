Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут. Об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью изданию «Красная звезда».
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с чего всё началось

Система, не имеющая аналогов в мире

Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.
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