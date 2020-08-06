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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Минобороны России впервые публично раскрыло условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета ведомства «Красная звезда».В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 7 августа

Коммерсантъ00:01
ТАСС

В Минобороны раскрыли условия нанесения ядерного удара

ТАСС22:28
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Lenta.ru17:01
РИА Новости

В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Московский Комсомолец

Генштаб: Россия задействует ядерный потенциал при ракетной атаке

Московский Комсомолец17:38
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
RT на русском18:30
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Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 149

Число жертв разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа возросло до 149 - более десяти пострадавших скончались сегодня в реанимации, сообщает местная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление минздрава Ливана.
Газета.Ru22:00
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В Приморье умер обварившийся кипятком и не получивший помощи младенец

Прокуратура Черниговского района Приморского края начала проверку по факту гибели восьмимесячного мальчика, родители которого не обратились к врачам после того, как на ребенка опрокинулся кипяток.
Известия22:04
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок Александр Лукашенко, президент Белоруссии По словам Лукашенко, для Путина было бы неприемлемо прибегать к предшественнику и советоваться по тому или иному вопросу.
Piter.tv00:47
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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Саватюгин предложил альтернативу продаже санированных банков

Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центробанка правительству, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния.
Банки.ру01:18