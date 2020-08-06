Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок Александр Лукашенко, президент Белоруссии По словам Лукашенко, для Путина было бы неприемлемо прибегать к предшественнику и советоваться по тому или иному вопросу.