Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара
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Минобороны России впервые публично раскрыло условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета ведомства «Красная звезда».В источнике
С чего всё началось
Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания
Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
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