Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что для защиты Москвы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут.
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с чего всё началось
Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.Красная звездавчера в 17:02
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Генерал рассказал, сколько времени нужно для отражения ракетной атаки на Москву
Газета.Ruвчера в 21:38
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
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