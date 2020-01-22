Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.

с чего всё началось

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут. Об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны Сергей Грабчук.

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Общество Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Футбол «Барселона» хочет арендовать у «Арсенала» Обамеянга «Барселона» будет пытаться арендовать Обамеянга на вторую часть сезона-2019/20, а уже летом постарается оформить полноценный трансфер форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Здоровье ВОЗ назвал количество заболевших коронавирусом из Китая По данным Всемирной организация здравоохранения, в четырех странах мира были подтверждены более 280 случаев заражения коронавирусом нового типа из Китая.

Политика Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.

Политика Как изменился состав экономического блока правительства Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Здоровье Минздрав Камчатки отказывается покупать редкое лекарство больной девочке Как выяснило ИА Кам 24, в которое обратились родители больной девочки, чиновники минздрава Камчатки, ещё неделю назад, после первых публикаций в СМИ, обещавшие приобрести препарат для ребёнка, теперь передумали.

Экономика США назвали две новые страны для торговой войны Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Политика Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Общество Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.