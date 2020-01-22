Армия и оружие
Российская газетаВ Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут. Об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны Сергей Грабчук.
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с чего всё началось
Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.Красная звезда17:02
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Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Футбол
«Барселона» хочет арендовать у «Арсенала» Обамеянга
«Барселона» будет пытаться арендовать Обамеянга на вторую часть сезона-2019/20, а уже летом постарается оформить полноценный трансфер форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Общество
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Здоровье
ВОЗ назвал количество заболевших коронавирусом из Китая
По данным Всемирной организация здравоохранения, в четырех странах мира были подтверждены более 280 случаев заражения коронавирусом нового типа из Китая.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Происшествия
Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе
Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
Здоровье
Медцентр ДВФУ планирует привлекать медицинских туристов из Китая
Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) планирует привлекать медицинских туристов из Китая, в том числе через свой сайт.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Политика
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Здоровье
Минздрав Камчатки отказывается покупать редкое лекарство больной девочке
Как выяснило ИА Кам 24, в которое обратились родители больной девочки, чиновники минздрава Камчатки, ещё неделю назад, после первых публикаций в СМИ, обещавшие приобрести препарат для ребёнка, теперь передумали.
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Экономика
США назвали две новые страны для торговой войны
Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Общество
Принц Гарри улетел к Меган Маркл в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган Маркл и их восьмимесячному сыну Арчи.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Политика
В Ливане сформировали новое правительство
В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
Политика
Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным
Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
Футбол
«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ
Лондонские "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.