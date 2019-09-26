Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

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