Армия и оружие
ИзвестияВ Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
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Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Кино
Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы»
Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.
Ferra 04:26
Кино
«Единая Россия» не согласилась с РПЦ в вопросах вампиризма
Александр Шолохов, член партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, назвал позицию архимандрита "странной".
Planet Today 04:42
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС 17:03
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Кино
Названа дата премьеры документального фильма о Децле
Культуромания 08:37
Политика
В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Самопровозглашенная Донецкая народная республика не нуждается во введении миротворческого контингента Белоруссии в Донбасс для обеспечения порядка на своей территории и границах, сообщила пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина.
РИА Новости 10:48
Политика
Конгресс США опубликовал текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия президента Дональда Трампа, поступившей от сотрудника спецслужб.
Ведомости 10:00
Политика
Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
Lenta.ru 05:49
Футбол
«Рубин» поддержал тренерский штаб
«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.
Евро-футбол.ру 13:23
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Общество
В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России
РБК вчера в 12:30
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского обучающим пособием
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Взгляд.ру 03:07
Происшествия
Два сотрудника СК стали жертвами ДТП в Ивановской области
Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников Следственного комитета в ДТП в Ивановской области.
Национальная служба новостей 15:18
Политика
В Тбилиси объяснили встречу с Лавровым желанием Запада
Специальный представитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что западные партнеры посоветовали грузинским властям провести встречу с Россией на уровне глав МИД на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 13:09
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Футбол
«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес»
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Чемпионат Испании.
Спорт-Экспресс 16:52