Армия и оружие
ИзвестияВ Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Три оклада и без спиртного. В каких условиях живёт наша группировка в Сирии
Аргументы и Факты24 сентября в 17:04
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Известия 05:36
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Армия и оружие
В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР
Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.
Военное обозрение вчера в 13:27
Политика
Лавров считает правильным возобновление авиасообщения с Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правильным решением возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций, передает "Коммерсантъ".
РЕН ТВ вчера в 15:15
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Авто
В России нашлась Lada Priora с пробегом миллион километров
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня 06:51
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Гаджеты
Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники
Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.
N+1 12:16
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com вчера в 22:43
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Максим Виторган пошутил над Ксенией Собчак в Instagram Галкина
Максим Галкин случайно обнаружил свое сходство с Ксенией Собчак.
Дни24 12:44
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
РИА Новости 14:24
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов
Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди.
Пятый канал вчера в 15:17
Происшествия
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине
Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
Русский дедлайн 11:35
Политика
Иран поддержит перенос штаб-квартиры ООН из США
Соединённые Штаты не вправе ограничивать участие других стран в мероприятиях Всемирной организации, подчеркнул Рухани.
REGNUM 13:34
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Финансы
ЦБ России допускает введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк России рассматривает возможность использования отрицательных ставок по валютным вкладам в российских банках.
РЕН ТВ 24 сентября в 09:07
Происшествия
Защита Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового дела
Защита бывшего замминистра культуры Григория Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового уголовного дела.
РИА Новости 13:20
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
После посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились 49 человек
RT на русском вчера в 15:46
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29