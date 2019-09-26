Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

Политика В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.

Армия и оружие В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.

Политика Лавров считает правильным возобновление авиасообщения с Грузией Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правильным решением возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций, передает "Коммерсантъ".

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Авто В России нашлась Lada Priora с пробегом миллион километров В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Политика США расширили санкции против России Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Гаджеты Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.

Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Политика Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди.

Происшествия Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.

Политика Иран поддержит перенос штаб-квартиры ООН из США Соединённые Штаты не вправе ограничивать участие других стран в мероприятиях Всемирной организации, подчеркнул Рухани.

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Финансы ЦБ России допускает введение отрицательных ставок по валютным вкладам Центробанк России рассматривает возможность использования отрицательных ставок по валютным вкладам в российских банках.

Происшествия Защита Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового дела Защита бывшего замминистра культуры Григория Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового уголовного дела.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".