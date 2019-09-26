Армия и оружие
ИзвестияВ Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны рассказало, сколько российских подлодок в сирийском Тартусе
Комсомольская правдавчера в 14:04
Три оклада и без спиртного. В каких условиях живёт наша группировка в Сирии
Аргументы и Факты24 сентября в 17:04
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета вчера в 22:59
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform 25 сентября в 20:54
Армия и оружие
Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»
Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:15
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Авто
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
Motor вчера в 06:24
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Общество
Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ
Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.
7 новостей вчера в 23:22
Игры
Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 16:40
Общество
Запрет курения на балконах в России поддержали
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Российская газета вчера в 22:33
Авто
Компания Maserati объявила стратегию электрификации
Первым в ряду электрифицированных моделей станет обновленный седан Maserati Ghibli, который представят в 2020 году.
Авторевю вчера в 18:18
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского
Белый дом, как и обещал президент США Дональд Трамп, обнародовал полную стенограмму его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Life.ru 25 сентября в 10:11
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Общество
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Задача поставила многих комментаторов в тупик.
РИА Новости вчера в 13:09
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика
СМИ назвали дату возобновления торговых переговоров между Китаем и США
Дату возобновления консультаций в четверг называет телеканал CNBC. Об этом журналистам рассказали сразу три источника.
Московский Комсомолец вчера в 21:57
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи
США ввели санкции против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро. Заодно в санкционные списки внесены и члены семьи политика.
Российская газета вчера в 13:27
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС вчера в 18:04
Наука
Кривые блеска гамма-всплесков объяснило сверхсветовое движение
Астрофизики Роберт Немирофф из Мичиганского технологического университета и Джон Хаккила из Колледжа Чарльстона провели исследование о взрывах, из-за которых появляются гамма-всплески.
МедиаПоток вчера в 10:32
Кино
Сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order посвящён новым злодеям
Disney в рамках трансляции Triple Force Friday представила сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order, который, помимо прочего, представляет новых имперских инквизиторов, а также подробнее показывает главного антагониста в лице Второй сестры.
Игромания.ру вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Наука
В Европе детские бутылочки появились еще в эпоху неолита
Результаты опубликованы в научном издании Nature.Исследовав другие находки ученые пришли к выводу, что в Европе такие сосуды для кормления малышей были распространены в эпоху неолита повсеместно.
МонаВиста вчера в 07:22
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru вчера в 09:47