Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии. Как сообщает РИА Новости, Конашенков продемонстрировал журналистам дроны, которые были сбиты на подлёте к авиабазе.
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с чего всё началось
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать четырех километров.РИА Новостивчера в 22:03
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