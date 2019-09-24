Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать четырех километров.

с чего всё началось

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии. Как сообщает РИА Новости, Конашенков продемонстрировал журналистам дроны, которые были сбиты на подлёте к авиабазе.

В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов

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