Армия и оружие
Военное обозрениеВ Минобороны рассказали о количестве атак на авиабазу Хмеймим
С начала этого года система ПВО базы на подлете к ее территории уничтожила 58 дронов, а за два года их количество уже перевалило за сотню. Также, по его словам, в уничтожении беспилотников участвуют средства РЭБ. Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Наука
В России сократилось количество учёных
Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.
Ferra 08:27
Политика
Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
Lenta.ru вчера в 05:49
Спорт
Ласицкене вышла в финал чемпионата мира
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отобралась в финал чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
РИА Новости 13:34
Наука
Физические упражнения один или два раза в неделю улучшают состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
ГЛАС.RU 12:57
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Политика
Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы
На странице в Twitter американское постпредство разместило видеозапись и заявило, что власти Венесуэлы вредят ООН своей ложью и коррупцией, а также отметили, что делегации собрались для решения мировых проблем, а не ради того, чтобы «стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас — Ред.) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы».
Известия 19:15
Происшествия
Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
RT на русском 18:59
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков
Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Общество
ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»
С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.
Москва 24 19:01
Общество
В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе
Минздрав РФ положительно оценивает изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь, а также курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 18:08
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 25 сентября в 15:23
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Политика
Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе
В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Политика
Порошенко в очередной раз не явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.
Expert.ru 05:28
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Политика
Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Телеканал 360° вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Авто
Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги
Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
За рулем 05:35
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Футбол
Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
Спорт день за днем 01:23
Экономика
Дмитрий Медведев поручил увеличить долю малого бизнеса до 50%
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Половина занятого населения России должна работать в малом и среднем бизнесе, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Inc. Russia 13:55
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ 15:28
Общество
В США жест «ОК» признали экстремистским
Неправительственная организация американских евреев по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» включила жест «ОК», когда большой и указательный пальцы образуют кольцо, в список экстремистских символов, информирует CBS News.
МИР 24 14:18
Политика
Эрдоган хочет купить у США ЗРК Patriot
Восток-Медиа 12:16
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59