Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны подтвердило информацию о падении вертолета Ми-28 на Кубани, оба пилота не выжили. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
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На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28

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На месте падения военного вертолета на Кубани нашли черные ящики

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Минобороны России подтвердило информацию об авиакатастрофе на Кубани

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Полеты на Ми-28Н приостановлены после крушения вертолета в Краснодарском крае

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Вертолет одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае

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В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Вести.Ru 01:50
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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости 10 декабря в 21:08
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Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

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РБК 01:31
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В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
РБК вчера в 10:13
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Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor вчера в 02:18
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 02:15
Политика

Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный приказ, направленный на борьбу с антисемитизмом, сообщает Белый дом.
Интерфакс вчера в 19:28
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей.
РБК вчера в 17:32
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
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Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

В Совете Федерации поддержали проект закона, который начнет наказывать чиновников за то, что они оскорбляют россиян.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Авто

Toyota привезет на автосалон в Токио «заряженный» GR Yaris

Одним из участников автосалона в Токио, который распахнет свои двери 10 января, станет «заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris.
CarsWeek.ru вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста 10 декабря в 23:30
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
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Как делают мотоциклы «Урал» сегодня

Car.ru 10 декабря в 05:13
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Каскад 10 декабря в 10:36
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Наука

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Калифорнийские ученые выяснили, что зрительные клетки младенцев в утробе матери имеют достаточно высокую чувствительность света.
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Газета.Ru 00:34
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
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