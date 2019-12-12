Происшествия
РИА НовостиВ Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны подтвердило информацию о падении вертолета Ми-28 на Кубани, оба пилота не выжили. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
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Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Футбол
Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол „Аталанты“ убил игру»
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3). — Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Происшествия
В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный приказ, направленный на борьбу с антисемитизмом, сообщает Белый дом.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян
В Совете Федерации поддержали проект закона, который начнет наказывать чиновников за то, что они оскорбляют россиян.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Авто
Toyota привезет на автосалон в Токио «заряженный» GR Yaris
Одним из участников автосалона в Токио, который распахнет свои двери 10 января, станет «заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Авто
Как делают мотоциклы «Урал» сегодня
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Политика
Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
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Младенцы могут воспринимать свет еще до рождения
Калифорнийские ученые выяснили, что зрительные клетки младенцев в утробе матери имеют достаточно высокую чувствительность света.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Армия и оружие
Россия вошла в список стран с самым сильным флотом
Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.