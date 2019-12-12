Минобороны подтвердило информацию о падении вертолета Ми-28 на Кубани, оба пилота не выжили. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

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