Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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с чего всё началось
Помощь со стороны России В ведомстве добавили, что авиация ВКС РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие. "Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в сообщении.ТАСС01:28
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