Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvВ Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе. Турция попала под авиаудар, так как военные находились среди наступающих на позиции правительственных сил. Боевики пытались отбить территорию у сил Асада.
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с чего всё началось

Минобороны России: атакованные в Идлибе турецкие войска находились среди боевиков

В министерстве сообщили, что группировка террористов "Хайят Тахрир ан-Шам" (одно из название запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в зоне деэскалации "Идлиб" попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.
ТАСС01:28

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В Минобороны РФ разъяснили обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Газета.Ru04:01

Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии

РИА Новости04:00

Минобороны России: атакованные в Идлибе турецкие войска находились среди боевиков

ТАСС01:28

Россия заявила о военных Турции среди террористов при авиаударе в Идлибе

РБК01:29

Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

RT на русском02:40

Минобороны РФ раскрыло подробности инцидента с обстрелом турецких военных в Идлибе

Интерфакс01:13

ВКС РФ не наносили удары в районе, где оказались турецкие военные

РЕН ТВ00:45
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Армия и оружие

Турция проконсультируется с НАТО по ситуации в Идлибе

"Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьёй Вашингтонского договора", — сообщается на сайте НАТО.
Pravda.Ru 02:46
Общество

Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

На 85-м году жизни умер главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.
Ведомости 04:02
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт вчера в 07:05
Общество

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

Состояние пациента оценивается как стабильное.
Интерфакс 05:55
Экономика

Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

Журнал Forbes перестал считать миллиардерами основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.
Ведомости 00:52
Спорт

CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) может отложить решение по делу Всемирного антидопингового агенства (WADA) и Российского антидопингового агентсва (РУСАДА), сообщает New York Times.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Взрыв произошел в жилом доме Петербурга

BFM.ru 03:21
Авто

Кроссовер Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4

Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:14
Армия и оружие

Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США

Lenta.ru вчера в 22:39
Политика

Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Политика Сегодня 05:12
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru 05:44
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Общество

Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Армия и оружие

Турция заявила, что передала России координаты своих военных в Идлибе

Россия знала о позициях турецких военных, по которым сирийская армия ударила в сирийском Идлибе, заявил министр обороны Турции генерал Хулуси Акар 28 февраля турецким журналистам.
Красная весна 04:51
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Общество

Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
BFM.ru вчера в 01:40
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг

Актеры, которые сыграли Гермиону Грейнджер, Альбуса Дамблдора и Джинни Уизли в фильмах и постановках о «Гарри Поттере», поучаствуют в проекте, посвященном новой части расширенной вселенной легендарной саги.
Вечерняя Москва 05:03
Энергетика

Нефть Brent упала ниже $50 за баррель

Нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 05:38
Спорт

Юрченко стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:01
Общество

В Женеве из-за коронавируса отменили международный автосалон

Известия 06:21
Авто

Renault снижает цены на двигатели и механические трансмиссии в России

Компания Renault решила порадовать своих клиентов в России более привлекательными прайсами на моторы и МКПП для всех своих моделей.
CarsWeek.ru 02:50
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 14:10
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
РИА Новости 05:03
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
REGNUM 04:56
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 26 февраля в 08:24
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
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