В министерстве сообщили, что группировка террористов "Хайят Тахрир ан-Шам" (одно из название запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в зоне деэскалации "Идлиб" попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

с чего всё началось

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе. Турция попала под авиаудар, так как военные находились среди наступающих на позиции правительственных сил. Боевики пытались отбить территорию у сил Асада.

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

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