Коронавирус
РИА НовостиВ Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Весенний призыв проходит в условиях усиленного противоэпидемического режима.Красная звездавчера в 17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
В Генштабе ВС России рассказали об условиях перевозки призывников к месту службы
RT на русскомвчера в 18:42
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11 мая в 11:29
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 11 мая в 02:19
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Хоккей
Президент КХЛ рассказал о санкциях за нарушение «потолка зарплат»
Что касается санкций, то те команды, которые превысят «потолок», не будут допущены к розыгрышу КХЛ до того момента, пока не исправят ситуацию.
ГЛАС.RU 02:11
Общество
В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК
В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
Интерфакс 02:54
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
РИА Новости 01:13
Кино
Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
Kinonews.ru вчера в 13:41
Здоровье
Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность
Перенесенный в первом триместре беременности коронавирус может сказаться на росте плода, а во втором – замедлить развитие ребенка, заявила председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая.
Взгляд.ру 01:37
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
Общество
Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки
Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
Здоровье
Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке
Газета.Ru 01:37
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Политика
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
Спорт
Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Фигурное катание
Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней
Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.
Lenta.ru 02:27
Политика
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Армия и оружие
Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео
Военное дело вчера в 10:00
Космос
Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе
РЕН ТВ 11 мая в 19:41