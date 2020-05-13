с чего всё началось

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Происшествия В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона. 199

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 1,2K

Общество Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса. 53

Общество Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. 281

Хоккей Президент КХЛ рассказал о санкциях за нарушение «потолка зарплат» Что касается санкций, то те команды, которые превысят «потолок», не будут допущены к розыгрышу КХЛ до того момента, пока не исправят ситуацию.

Кино Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.

Здоровье Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность Перенесенный в первом триместре беременности коронавирус может сказаться на росте плода, а во втором – замедлить развитие ребенка, заявила председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая.

Политика Жириновский предложил отменить голосование по Конституции В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. 1,1K

Общество Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате. 10

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 392

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 3,7K

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Спорт Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Фигурное катание Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.