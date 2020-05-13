Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
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с чего всё началось

Армейский строй пополнят здоровые новобранцы

Весенний призыв проходит в условиях усиленного противоэпидемического режима.
Красная звездавчера в 17:20

Подробнее о событии

В Генштабе сообщили о специальных изоляторах для призывников с COVID-19

РБКвчера в 18:45

Военкоматы на «удаленке» подготовили 360 тысяч личных дел призывников

РИА Новостивчера в 18:29

Коронавирус внес коррективы в принятие присяги новобранцами

Вести.Ruвчера в 18:36

В Минобороны назвали условие для изменения порядка призыва в армию

Lenta.ruвчера в 18:33

Армейский строй пополнят здоровые новобранцы

Красная звездавчера в 17:20

Минобороны готово к маневру с призывом в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

ТАССвчера в 17:08

В Генштабе ВС России рассказали об условиях перевозки призывников к месту службы

RT на русскомвчера в 18:42
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Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11 мая в 11:29
4
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Происшествия

В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 11 мая в 02:19
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Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
747
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,2K
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:04
53
Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
14
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Хоккей

Президент КХЛ рассказал о санкциях за нарушение «потолка зарплат»

Что касается санкций, то те команды, которые превысят «потолок», не будут допущены к розыгрышу КХЛ до того момента, пока не исправят ситуацию.
ГЛАС.RU 02:11
Общество

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
Интерфакс 02:54
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
1,5K
Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

РИА Новости 01:13
72
Кино

Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана

Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
Kinonews.ru вчера в 13:41
Здоровье

Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность

Перенесенный в первом триместре беременности коронавирус может сказаться на росте плода, а во втором – замедлить развитие ребенка, заявила председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая.
Взгляд.ру 01:37
Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
1,1K
Общество

Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
10
Здоровье

Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке

Газета.Ru 01:37
9
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
392
Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,5K
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,7K
Политика

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
29
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни

В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
133
Спорт

Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Фигурное катание

Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней

Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.
Lenta.ru 02:27
Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
1
Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
20
Армия и оружие

Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео

Военное дело вчера в 10:00
37
Космос

Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

РЕН ТВ 11 мая в 19:41
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Советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии, Герой Российской Федерации.
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