Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Армейский строй пополнят здоровые новобранцы

Весенний призыв проходит в условиях усиленного противоэпидемического режима.
Красная звезда17:20

Подробнее о событии

В Генштабе сообщили о специальных изоляторах для призывников с COVID-19

РБК18:45

В Генштабе рассказали об условиях перевозки призывников к месту службы

RT на русском18:42

Военкоматы на «удаленке» подготовили 360 тысяч личных дел призывников

РИА Новости18:29

В Минобороны назвали условие для изменения порядка призыва в армию

Lenta.ru18:33

Армейский строй пополнят здоровые новобранцы

Красная звезда17:20

Минобороны готово к маневру с призывом в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

ТАСС17:08

Коронавирус внес коррективы в принятие присяги новобранцами

Вести.Ru18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Общество

Губернатор рассказал о возможном смягчении ограничительных мер в Приморском крае

Во вторник, 12 мая, губернатор Олег Кожемяко дал разъяснения по поводу нерабочих дней и режима самоизоляции в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 20:35
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
12
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
7
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

REGNUM 10:25
2
Кино

Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов

В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 04:51
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
183
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
165
Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
43
Происшествия

Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее.
Lenta.ru 13:25
6
Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
24
Шоу-бизнес

Брат Кейт Миддлтон расстался с любимой бородой

Брат Кейт Миддлтон расстался с любимой бородой Джеймс Миддлтон практически всю свою взрослую жизнь являлся гордым обладателем густой растительности на лице.
Экспресс газета 12:31
Шоу-бизнес

Билли Айлиш подала в суд на приходившего к ее дому фаната

По словам Айлиш, молодой человек приходил к ее дому семь раз.
RuNews24.ru 20:02
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
108
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Общество

Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО

Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru 12:37
1
Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе

Pravda.Ru 09:58
1
Здоровье

У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

Lenta.ru 19:14
19
Здоровье

Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
5
Здоровье

Менее 30% пациентов с коронавирусом госпитализировано в РФ – Попова

Менее 30% пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализировано в России.
Москва 24 09:19
5
Политика

Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
1
Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
67
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
24
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,7K
Политика

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости 16:32
14
Общество

Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения

Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
РБК 19:06
47
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
6
Здоровье

Скворцова сообщила о ротации врачей для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство проводит ротацию медиков, обучившихся лечению инфекционных заболеваний, в регионы, которые нуждаются в специалистах.
Политическая Экспертиза 16:32
42
Общество

NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»

РБК 17:15
8
Общество

Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу»

Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
ИА Порт Амур 07:52
6
Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Васильевич Герасимов
Военачальник
Советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии, Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное