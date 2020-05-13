с чего всё началось

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Общество Губернатор рассказал о возможном смягчении ограничительных мер в Приморском крае Во вторник, 12 мая, губернатор Олег Кожемяко дал разъяснения по поводу нерабочих дней и режима самоизоляции в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса. 12

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 7

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Экономика Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор. 165

Политика В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша» Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети. 43

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Происшествия Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.

Общество Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования. 1

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Общество Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу» Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов. 6