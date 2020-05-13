Не допускается также в целях исключения инфицирования личного состава присутствие родителей военнослужащих в местах их проживания и районах дислокации воинских частей при проведении ритуала приведения пополнения к военной присяге.

с чего всё началось

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

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