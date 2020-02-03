Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию
«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — указал замминистра. Криворучко уточнил, что С-500 будет использоваться для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а также с межконтинентальными баллистическими ракетами.
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Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году
Комсомольская правда02:00
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