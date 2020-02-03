Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», — указал замминистра. Криворучко уточнил, что С-500 будет использоваться для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а также с межконтинентальными баллистическими ракетами.
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В Минобороны назвали новые сроки поставок С-500 в войска

Газета.Ru07:01

Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году

Комсомольская правда02:00

Первые серийные «Сарматы» поступят на вооружение в 2021 году

РИА Новости01:59

Минобороны назвало сроки поставки системы ПВО С-500 в российские войска

Коммерсантъ01:57

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

RT на русском01:52

В Минобороны рассказали, когда в армию поступят комплексы С-500

ТАСС03:00

Названы сроки серийных поставок в войска новейших МБР «Сармат»

ТК Звезда01:44
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Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Взгляд.ру 08:18
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
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Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
Интерфакс 08:00
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

ТАСС 08:25
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Футбол

«Зенит» проведет товарищеский матч с грузинским «Сабуртало»

Матч ТВ 08:44
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Актуальные Новости вчера в 10:35
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Общество

Россия с 14 февраля остановит чартерные рейсы из Китая

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 08:23
Космос

Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Naked Science 01:35
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
ТАСС 08:14
Энергетика

Нефти предсказали резкое падение

Американский инвестбанк Citigroup предсказал резкое падение стоимости нефти в первом квартале текущего года.
Lenta.ru 08:54
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
РИА Новости 08:44
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Политика

Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 01 февраля в 11:49
Авто

Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске

После Омска в рейтинге самых доступных авто идет Ульяновск, где автомобиль с пробегом можно купить в среднем за 350 тыс рублей.
Город55.ру 31 января в 05:51
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Общество

Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
RT на русском вчера в 11:39
Армия и оружие

Минобороны подписало контракты, необходимые для производства ПАК ДА

РИА Новости 02:22
Политика

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
РИА Новости 08:49
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings вчера в 16:53
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