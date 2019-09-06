Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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с чего всё началось

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»
Красная звездавчера в 17:30

Подробнее о событии

Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват

Взгляд.рувчера в 17:57

В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

РИА Новостивчера в 17:32

Истребители РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват

РЕН ТВвчера в 19:41

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват иностранных самолетов

ТАССвчера в 18:00

ВКС РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

ТК Звездавчера в 17:50

Минобороны посчитало самолеты-разведчики у границ России

РБКвчера в 19:58

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Красная звездавчера в 17:30
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Футбол

Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО

9111.ru 03:12
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Экономика

Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Баскетбол

Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу

Нева Спорт вчера в 20:30
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Газета.Ru 01:17
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Политика

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК 04 сентября в 23:00
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика

Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
RT на русском 03:58
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 04:35
Общество

В Москву вернулось июльское тепло

В столице сегодня днем воздух прогреется до +24. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.
Российская газета 02:09
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном

Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.
Popcornnews.ru 04:30
Единоборства

Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

РИА Новости вчера в 17:45
Политика

Путин одобрил ипотеку под 2% для переселенцев

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о предоставлении переселенцам из дальнего зарубежья ипотеки под 2%, потому что они привыкли к таким процентным ставкам.
Inkazan 02:45
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.
Интерфакс 04:27
Политика

Путин собрался лично вмешаться в проблемы на космодроме Восточный

Свободная Пресса 03:15
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