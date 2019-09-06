с чего всё началось

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Культура Артисты «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре Актер Вячеслав Мясников, участник комедийного шоу «Уральские пельмени», на своей официальной странице в социальной сети анонсировал прощальный тур творческого объединения с программой «Ваши пельмени».

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Происшествия Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.

Политика Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).

Общество Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Музыка Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье Уроженка Екатеринбурга, певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».

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Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

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Происшествия После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.

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Экономика «Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.