Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»Красная звездавчера в 17:30
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Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Газета.Ru 02:56
Культура
Артисты «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре
Актер Вячеслав Мясников, участник комедийного шоу «Уральские пельмени», на своей официальной странице в социальной сети анонсировал прощальный тур творческого объединения с программой «Ваши пельмени».
Вечерняя Москва вчера в 15:44
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт
Евро-футбол.ру 01:26
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Общество
Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 02:04
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга, певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Шоу-бизнес
Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой
Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина
Газета.Ru вчера в 11:31
Происшествия
После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов
После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
Экономика
В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
РБК вчера в 14:09
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
РИА Новости 00:28
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru вчера в 08:14
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Гаджеты
IFA 2019: смартфон Motorola One Zoom с квадрокамерой на стенде Lenovo
На стенде Lenovo в рамках выставки IFA 2019 представлены два новейших смартфона — аппараты Motorola One Zoom и Moto E6 Plus, слухи о которых на протяжении последних месяцев регулярно появлялись в Интернете.
3DNews вчера в 14:40
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Происшествия
Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье
Пятеро подростков — учащиеся 7−9-х классов — взяли без спросу родительский автомобиль одного из них и поехали кататься.
REGNUM 01:34