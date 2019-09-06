Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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с чего всё началось

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»
Красная звездавчера в 17:30

Подробнее о событии

Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват

Взгляд.рувчера в 17:57

Минобороны посчитало самолеты-разведчики у границ России

РБКвчера в 19:58

В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

РИА Новостивчера в 17:32

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват иностранных самолетов

ТАССвчера в 18:00

ВКС РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

ТК Звездавчера в 17:50

Истребители РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват

РЕН ТВвчера в 19:41

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Красная звездавчера в 17:30
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО

Газета.Ru 02:56
Культура

Артисты «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре

Актер Вячеслав Мясников, участник комедийного шоу «Уральские пельмени», на своей официальной странице в социальной сети анонсировал прощальный тур творческого объединения с программой «Ваши пельмени».
Вечерняя Москва вчера в 15:44
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия

Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт

Евро-футбол.ру 01:26
Кино

Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме «Матрица»

Дни24 02:18
Происшествия

В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

Известия 02:10
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Политика

Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Общество

Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики

Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 02:04
Музыка

Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье

Уроженка Екатеринбурга, певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Шоу-бизнес

Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой

Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия

В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина

Газета.Ru вчера в 11:31
Происшествия

После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов

После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
Экономика

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
РБК вчера в 14:09
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Политика

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

РИА Новости 00:28
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер

Lenta.ru вчера в 08:14
Общество

Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Гаджеты

IFA 2019: смартфон Motorola One Zoom с квадрокамерой на стенде Lenovo

На стенде Lenovo в рамках выставки IFA 2019 представлены два новейших смартфона — аппараты Motorola One Zoom и Moto E6 Plus, слухи о которых на протяжении последних месяцев регулярно появлялись в Интернете.
3DNews вчера в 14:40
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Происшествия

Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье

Пятеро подростков — учащиеся 7−9-х классов — взяли без спросу родительский автомобиль одного из них и поехали кататься.
REGNUM 01:34
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