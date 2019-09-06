Армия и оружие
ИзвестияРоссийские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила газета «Красная звезда». Отмечается, что воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат.
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Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»Красная звездавчера в 17:30
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Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Футбол
Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением
Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфакс-Спорт вчера в 08:28
Космос
Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября
Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Гаджеты
Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip.
ТАСС вчера в 20:05
Здоровье
Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок
Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
RT на русском вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Путин намерен принять участие в едином дне голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования 8 сентября.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия
Экипаж затонувшего в Калифорнии судна пытался спасти спящих пассажиров
Аргументы и Факты вчера в 20:04
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04 сентября в 22:07
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Хоккей
Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
Спорт день за днем вчера в 12:40
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
Происшествия
Во Владикавказе произошла давка в торговом центре во время распродажи
Во Владикавказе во время распродажи в торговом центре "Столица" произошла давка.
ТАСС вчера в 13:17
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
REGNUM вчера в 08:32
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
REGNUM вчера в 06:35
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Общество
Один из богатейших людей в мире захотел передать бизнес женщине
Основатель ритейл-компании Fast Retailing и владелец сети магазинов Uliqlo Тадаси Янаи выразил желание передать свой бизнес женщине.
Известия 00:13
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
В польском Кракове ребенок родился спустя 56 дней после фактической смерти матери, пишет Gazeta Krakowska.
Известия вчера в 15:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Происшествия
Мошенник устроил «голый» кастинг для съемок клипа рэпера Скриптонита
Московский Комсомолец вчера в 06:45
Культура
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей
Pravda.Ru вчера в 05:54
Армия и оружие
Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов
ТК Звезда вчера в 23:48