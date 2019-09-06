с чего всё началось

Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила газета «Красная звезда». Отмечается, что воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат.

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват

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