с чего всё началось

В течение недели разведку у российских границ вели 27 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Финансы Объем депозитов в банках США вырос в 1-м квартале на $1 трлн Объем депозитов вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

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Интернет «Яндекс» перевыпустил свой мессенджер В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. 223

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Музыка Диана Арбенина даст онлайн-концерт 24 апреля Трансляция будет доступна на сайте show.okko.tv, а также в группе https://vk.com/okkomovies.

Политика Трамп: Коронавирус более приспособлен к холоду и сухости, чем к теплу Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые доказали, что коронавирусная инфекция менее устойчива в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, сообщает «Интерфакс».

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Общество В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. 7

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