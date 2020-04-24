Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведку у российских границ вели 27 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»Красная звезда17:00
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Финансы
Объем депозитов в банках США вырос в 1-м квартале на $1 трлн
Объем депозитов вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Финмаркет 11:19
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Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
Здоровье
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Авто
Audi представила седан Audi A3 нового поколения
Компания Audi официально представила новое поколение седана Audi A3.
Автоновости дня 21 апреля в 03:02
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда 05:02
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
Lenta.ru 18:10
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Музыка
Диана Арбенина даст онлайн-концерт 24 апреля
Трансляция будет доступна на сайте show.okko.tv, а также в группе https://vk.com/okkomovies.
Tverlife 02:35
Политика
Трамп: Коронавирус более приспособлен к холоду и сухости, чем к теплу
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые доказали, что коронавирусная инфекция менее устойчива в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, сообщает «Интерфакс».
МИР 24 18:57
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK 14:05
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru вчера в 11:19
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 11:23
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Общество
В Ленобласти введут ограничения для петербуржцев-дачников
Дачники смогут проехать на свои участки в Ленинградской области свободно, однако скорее всего только транзитом.
Санкт-Петербургские ведомости 09:29
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
RT на русском 16:19
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Биатлон
Антон Шипулин: Не собираюсь участвовать в выборах президента СБР
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не планирует участвовать в выборах президента Союза биатлонистов России в случае ухода с этого поста Владимира Драчева.
Bookmaker-ratings.ru 12:30
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Происшествия
В Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах
Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов.
Российская газета 07:46
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25