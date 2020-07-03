Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного ведомства.

с чего всё началось

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

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