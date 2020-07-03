Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Читать в источнике
Комментировать482
с чего всё началось

В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного ведомства.
РИА Новостивчера в 22:13

Подробнее о событии

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины от COVID-19

Известия02:04

В Минобороны сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

РБК00:21

В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19

Российская газетавчера в 22:00

В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины

РИА Новостивчера в 22:13

В России раскрыли состояние добровольцев спустя две недели после вакцинации

Lenta.ruвчера в 22:11

В Минобороны заявили, что у добровольцев, получивших вакцину от COVID-19, нет осложнений

ТАССвчера в 22:05

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

RT на русскомвчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Футбол

Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити»

Sports.ru 03:04
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
35
Общество

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
65
Шоу-бизнес

Жена Панайотова опубликовала редкое фото со дня рождения певца

Супруга певца Александра Панайотова — Екатерина Коренева, которая является его директором, опубликовала фотографию с супругом, отмечавшим день рождения 1 июля.
ФАН вчера в 07:14
4
Происшествия

Погибшему в ДТП на проспекте Московском брянцу оторвало обе ноги

Наш Брянск.Ru 02:30
4
Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
55
Здоровье

Невролог назвал причины возникновения мигрени

Сильный запах духов, чувство голода, а также продукты с тирамином, например, сыр, шоколад и копчености могут стать причиной мигрени.
Доктор Питер 02:58
Футбол

Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ не должен играть в пять защитников»

После матча с «Зенитом» появилась новость, что у нас будет новый главный тренер. Потом официальный сайт «Крыльев Советов» объявил об этом.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Происшествия

Lamborghini известного блогера попала в аварию в Санкт-Петербурге

Lenta.ru 03:09
1
Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
246
Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
498
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,5K
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
97
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
380
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
43
Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК вчера в 14:06
102
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
2,7K
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
228
Культура

Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин

Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 01 июля в 09:02
825
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
316
Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Общество

Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout

Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной».
РБК вчера в 19:06
15
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
3
Космос

Астрономы обнаружили на поверхности Бетельгейзе гигантские пятна

Evo-rus.com 02:55
6
Политика

Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
410
Политика

Мировые лидеры поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко получил многочисленные поздравления от лидеров разных стран.
Общественная служба новостей вчера в 15:49
Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
99
Общество

Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы

В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса.
Lenta.ru 02:58
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное