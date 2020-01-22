Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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с чего всё началось

Система, не имеющая аналогов в мире

Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.
Красная звездавчера в 17:02

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Командир ПРО назвал время для защиты Москвы от ракетного удара

Вечерняя Москвавчера в 18:37

Новые ракеты ПРО для защиты Москвы появятся в ближайшее время – Минобороны

Москва 24вчера в 20:29

В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы

РИА Новостивчера в 20:10

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Газета.Ru01:52

Система, не имеющая аналогов в мире

Красная звездавчера в 17:02

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Российская газетавчера в 16:50

Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время

ТАССвчера в 16:15
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Политика

Матовников назначен заместителем главкома Сухопутными войсками

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За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
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В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
RT на русском вчера в 08:09
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РИА Новости вчера в 08:49
Экономика

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Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
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Два игрока могут покинуть московское «Динамо»

Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
Газета.Ru 03:45
Политика

Краснов заявил об отсутствии противостояния между СК и Генпрокуратурой

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой нет противостояния.
RT на русском 03:51
Авто

Кроссовер Renault Duster в России оказался в дефиците

Автостат 01:29
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
REGNUM вчера в 12:30
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Общество

Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon

К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Российская газета вчера в 21:56
Спорт

Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Sportbox.RU вчера в 11:01
Происшествия

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В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 00:37
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
РБК 04:37
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Экономика

Схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка почти доработана — Минфин

Схема выхода Центробанка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
REGNUM 03:31
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал 20 января в 06:41
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru вчера в 09:13
Хоккей

ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости вчера в 13:51
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Футбол

«Челси» упустил победу над «Арсеналом»

Лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилось со счетом 2:2. На голы Жоржиньо и Сесара Аспиликуэты гости ответили точными ударами в исполнении Габриэла Мартинелли и Эктора Бельерина.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Авто

Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях

К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.
Автоновости дня 20 января в 06:38
Культура

Владимир Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие. С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил президент Владимир Путин.
Телеканал Санкт-Петербург 03:43
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
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