Коронавирус
RT на русскомВ Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
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Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного ведомства.РИА Новостивчера в 22:13
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В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
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