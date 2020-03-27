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16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика. Первый из них, который находится в Нижнем Новгороде, будет сдан уже к 20 апреля, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны в субботу, 28 марта.
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Тимур Иванов
В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы.
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