Коронавирус
ИзвестияВ Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика. Первый из них, который находится в Нижнем Новгороде, будет сдан уже к 20 апреля, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны в субботу, 28 марта.
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В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы.
— Тимур Иванов, российский государственный деятельТК Звезда 05:18
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Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом
Комсомольская правда06:48
Работы по строительству 16 многофункциональных медцентров в России идут круглосуточно
Говорит Москвавчера в 05:30
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