В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы.

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика. Первый из них, который находится в Нижнем Новгороде, будет сдан уже к 20 апреля, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны в субботу, 28 марта.

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

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