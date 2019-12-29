Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки
В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал глава штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».Коммерсантъ07:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
Комсомольская правда05:06
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:33, Ашберн
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи
Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».
Общество
Вице-президент Сбербанка уходит в отставку
В конце 2019 года вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR (government relations — взаимодействие с органами государственной власти) Андрей Шаров покинет свой пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник на банковском рынке.
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Единоборства
Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Происшествия
На Сахалине горят резервуары с топливом
Горят резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках жителя Омска обезглавили
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Шоу-бизнес
Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста
Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Происшествия
В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
Певец Рома Жуков устроил пьяный дебош в аэропорту Якутска
Как сообщают якутские СМИ, дебош устроили известный российский музыкант, певец и композитор, экс-участник группы "Мираж" Рома Жуков и его спутница.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Футбол
Роналду – лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу на скорой
Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Политика
Два человека отказались участвовать в обмене пленными и остались в ДНР
Двое пленных из киевского списка отказались уезжать из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) на подконтрольную Украине территорию.