Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал глава штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.
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с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда
».
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