с чего всё началось

В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал глава штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.

В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

Общество Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.

Происшествия В США самолет упал на жилой дом Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.

Политика Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».

Общество Вице-президент Сбербанка уходит в отставку В конце 2019 года вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR (government relations — взаимодействие с органами государственной власти) Андрей Шаров покинет свой пост, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник на банковском рынке.

Экономика Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.

Технологии Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика "Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.

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Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута» Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

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Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Общество МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве "По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.