Армия и оружие
КоммерсантъМинобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки
США усилили военное присутствие Военно-морских сил (ВМС) у берегов Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
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с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».Коммерсантъ07:11
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Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
Комсомольская правда05:06
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