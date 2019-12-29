с чего всё началось

В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал глава штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.

В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

Гаджеты Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.

Политика ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян «ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.

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Политика Российского посла вызвали в МИД Польши из-за слов Путина Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал РИА Новостям о том, как его вызвали в МИД Польши после резких высказываний Владимира Путина в адрес страны.

Происшествия У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.

Общество СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.

Шоу-бизнес Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек «Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».