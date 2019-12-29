Армия и оружие
Газета.RuВ Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки
В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал глава штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.
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с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».Коммерсантъ07:11
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Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
Комсомольская правда05:06
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