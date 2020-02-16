Он также сообщил, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам. "Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие.

с чего всё началось

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба. Военные США были вынуждены обратиться за экстренной помощью к россиянам, чтобы покинуть населенный пункт.

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

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