Армия и оружие
Российская газетаВ Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба. Военные США были вынуждены обратиться за экстренной помощью к россиянам, чтобы покинуть населенный пункт.
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с чего всё началось
Он также сообщил, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам. "Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие.РИА Новостивчера в 21:19
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Стали известны подробности столкновения военных США с местными жителями в Сирии
Взгляд.рувчера в 23:46
Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Lenta.ruвчера в 21:59
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