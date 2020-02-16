По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба. Военные США были вынуждены обратиться за экстренной помощью к россиянам, чтобы покинуть населенный пункт.

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

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Общество В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300 По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.

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