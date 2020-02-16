Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба. Военные США были вынуждены обратиться за экстренной помощью к россиянам, чтобы покинуть населенный пункт.
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Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии

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Стали известны подробности стычки солдат США с сирийцами

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Американские военные после расстрела сирийцев искали помощь у россиян

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Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
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В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
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Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России

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Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

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Хет-трик Сошникова не спас «Салават Юлаев» от поражения в матче со СКА

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Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом

Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
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Калининградский стрелок умер в больнице

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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета 10:07
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Художник Павленский задержан во Франции

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Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»

На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Live24 03:16
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Названы самые популярные видео в истории YouTube

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Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
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Армия и оружие

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

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Армия и оружие

Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
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Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Известия 05:36
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
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Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
Политика

Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт

В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
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Брошенных в Шереметьево детей передали матери

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Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами

Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
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В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
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Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
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Космос

В NASA выбрали 4 миссии для исследования дальнего космоса

Газета.Ru вчера в 08:39
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«Барселона» дома переиграла «Хетафе» в матче чемпионата Испании

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После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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