Армия и оружие
Российская газетаВ Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению". После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба. Военные США были вынуждены обратиться за экстренной помощью к россиянам, чтобы покинуть населенный пункт.
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Футбол
Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России
Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия".
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Политика
Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.
Хоккей
Хет-трик Сошникова не спас «Салават Юлаев» от поражения в матче со СКА
Соперником подопечных Николая Цулыгина стал питерский СКА, а двумя матчами ранее уфимцы проиграли московскому «Спартаку» (2:5). Сошников против СКА.
Происшествия
Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом
Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Кино
Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»
На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Музыка
Названы самые популярные видео в истории YouTube
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Шоу-бизнес
Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами
Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
Политика
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
Экономика
Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
Космос
В NASA выбрали 4 миссии для исследования дальнего космоса
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.