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РБК
РБК

В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»

В Министерстве обороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить «Армату» после 2040-х годов. Проект представил 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020», сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
Подробнее о событии
Российская газета

В РФ разработали проект двухзвенного танка для замены «Арматы»

Российская газета00:21
Известия

Минобороны предложило заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Известия00:13
News.ru

В Минобороны придумали замену «Армате»

News.ru20:47
РЕН ТВ

В России готовится проект «танка будущего» на смену Армате в 2040 году

РЕН ТВ21:00
Коммерсантъ

«Армату» могут заменить двухзвенным «танком будущего» после 2040 года

Коммерсантъ20:54
RT на русском

В Минобороны представили концепцию перспективного двухзвенного танка

RT на русском21:06
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

ТАСС20:25

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым
Газета.Ru01:55
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
3:00
REGNUMвчера в 04:17
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В Барнауле похоронщиков осудили за незаконный бизнес

Следствие и суд установили, что в 2018-2020 годах родственники осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица.
Аргументы и Факты - Алтай01:01
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Брат Навального раскритиковал главврача омской БСМП № 1

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег раскритиковал главного врача омской БСМП № 1 Александра Мураховского, который на пресс-конференции заявил, что не услышал «спасибо» от родственников политика.
МР7.рувчера в 14:18
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В России готовится к регистрации еще одна вакцина от коронавируса

В сентябре в России может появиться еще одна вакцина от коронавируса – на добровольцах испытывают действие препарата, разработанного в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».
Доступ103:10
4

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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