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РБК
РБК

В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»

В Министерстве обороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить «Армату» после 2040-х годов. Проект представил 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020», сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
Подробнее о событии
RT на русском

В Минобороны представили концепцию перспективного двухзвенного танка

RT на русском21:06
Российская газета

В РФ разработали проект двухзвенного танка для замены «Арматы»

Российская газета00:21
Известия

Минобороны предложило заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Известия00:13
РБК

В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»

РБК02:07
Коммерсантъ

«Армату» могут заменить двухзвенным «танком будущего» после 2040 года

Коммерсантъ20:54
News.ru

В Минобороны придумали замену «Армате»

News.ru20:47
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

ТАСС20:25

На Новой Земле нашли продовольственный склад XIX века

Пресс-служба Русского географического общества сообщает, что участники комплексной арктической экспедиции РГО и Северного флота нашли на западном побережье Северного острова, архипелаг Новая Земля, продовольственный склад австро-венгерской экспедиции XIX века.
ФедералПресс03:59
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Как в школах Самары пройдут линейки 1 сентября 2020 года

В рамках заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр образования Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что в 2020 году школьные линейки 1 сентября будут организованы на открытом воздухе только для учеников 1 и 11 классов.
Kursk.comвчера в 15:11
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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