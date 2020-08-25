В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»
В Министерстве обороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить «Армату» после 2040-х годов. Проект представил 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020», сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»
Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
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