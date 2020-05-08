Армия и оружие
РИА НовостиВ Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»
По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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с чего всё началось
"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.РИА Новостивчера в 22:04
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Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Общество
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Общество
Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Армия и оружие
Российские военные покидают Италию
ТВ Центр 01:51
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Происшествия
МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»
Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
Общество
ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Общество
Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера
Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru 06 мая в 23:33
Финансы
Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ
Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня.
Интерфакс 05:27
Политика
Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие
В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного.
Интерфакс 01:09
Общество
В Минздраве дали прогноз распространения коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова поделилась прогнозом развития эпидемии коронавируса на территории России.
Экспресс газета вчера в 14:19
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес
Волочкова выразила благодарность пандемии коронавируса
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, за что она благодарна пандемии коронавируса.
Народные новости 06:13