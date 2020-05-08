"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

с чего всё началось

По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

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