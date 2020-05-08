Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»

По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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с чего всё началось

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
РИА Новостивчера в 22:04

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Какие корабли вооружат гиперзвуковым «Цирконом»

Российская газета03:27

В Минобороны раскрыли, где будет установлен гиперзвуковой «Циркон»

РЕН ТВ00:26

В Минобороны России назвали сроки поступления на вооружение «Циркона»

RT на русскомвчера в 22:18

В Минобороны раскрыли объекты для установки новейшего гиперзвукового оружия

Lenta.ruвчера в 23:03

В Минобороны сообщили сроки поступления «Циркона» на вооружение

Известиявчера в 22:46

Замглавы Минобороны назвал сроки принятия на вооружение «Циркона»

РБКвчера в 23:15

В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»

РИА Новостивчера в 22:32
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Политика

Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине

Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
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Политика

Посол подтвердил возможный визит Путина в Китай в сентябре

Вопрос организации официального визита президента России Владимира Путина в Китай не снят с повестки дня не фоне пандемии, поездка может состояться осенью.
Известия 01:43
Происшествия

В Индии разбился МиГ-29 ВВС страны

Российская газета 03:49
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
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Политика

В парламенте Армении произошла массовая драка

Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в присутствии членов правительства, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:24
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Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
100
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
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Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
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Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 06 мая в 09:46
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru 06 мая в 18:27
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Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
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Общество

Познер испытал отвращение от ролика Михалкова о чипировании людей

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что испытал отвращение при просмотре авторской передачи российского режиссера Никиты Михалкова, посвященной коронавирусу.
URA.Ru 04:41
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia вчера в 04:52
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Футбол

Байрамян может начать выступать за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян может начать выступать за сборную Армении.
Metaratings 04:38
Общество

В Минпросвещения пока не принято решение о переносе сроков ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации пока не принимало решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена.
ТК Звезда 06 мая в 04:53
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
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Армия и оружие

Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре

Ruposters.ru вчера в 10:46
Происшествия

В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
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Российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 13 июня 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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