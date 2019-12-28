Армия и оружие
Вести.RuМинобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии. Причем против Минобороны будут использоваться грязные методы.
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с чего всё началось
На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.Красная звездавчера в 16:03
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Валютная ловушка? Как долго будет падать доллар
Аналитики уже не первый день отмечают падение доллара.
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Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Армия и оружие
В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
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Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
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«Барса» выиграла 289 матчей в 2010-х. Больше всех в лигах топ-5
«Барселона» подвела итоги уходящего десятилетия. Каталонский клуб выиграл больше матчей, чем любая другая команда в лигах топ-5.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Общество
Подозреваемых во взрывах освободили из-под стражи в Одессе
В Одессе из-под стражи освобождены 11 человек, которых украинские власти считают террористами, сообщил источник в СБУ.
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдет 29 декабря
Представители сторон встретятся в воскресенье, 29 декабря. Украина освободит 87 человек, а Донецкая и Луганская народные республики - 55.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.
Происшествия
В Зауралье бывшего главу района подозревают в хищении 18 млн рублей
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Спорт
РУСАДА направило WADA письмо с претензиями к санкциям против России
Российское антидопинговое агентство направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Наука
Машинное обучение помогло разобраться в регулировании генов
Биологи Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор создали компьютерный алгоритм, который помог им разобраться в огромном количестве молекулярных сигналов, управляющих функционированием генов.
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Емельяненко оказался легче соперника на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко оказался на 11 килограммов легче своего противника Куинтона Джексона накануне поединка в Японии.
Общество
Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году
Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 28 декабря
В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Происшествия
На авиационном заводе в Канзасе прогремел мощный взрыв
На авиационном заводе, расположенном в американском городе Уичита (штат Канзас), прогремел мощный взрыв.