На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.

с чего всё началось

Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, работа в этом направлении ведется через "конкретные СМИ".

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

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