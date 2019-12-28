Армия и оружие
РИА НовостиВ Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, работа в этом направлении ведется через "конкретные СМИ".
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с чего всё началось
На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.Красная звездавчера в 16:03
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Происшествия
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
Происшествия
Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Хоккей
Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автоновинок 2020 года
Китайский кросс-купе Haval F7X, который отличается соотношением цены, качества и опций, возглавил рейтинг наиболее ожидаемых машин на 2020 год.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Происшествия
«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга
Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.
Общество
Самую сексуальную полицейскую России уволили за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима сообщила о том, что ее уволили из-за подписки на оппозиционера Алексея Навального в Instagram, пишет "Знак".
Футбол
Анчелотти попросил руководство «Эвертона» приобрести Инсинье
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти попросил руководство клуба приобрести форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Экономика
Соглашение с Газпромом обеспечило руководству Нафтогаза премию
Выплата Газпромом 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража позволит главе правления и коммерческому директору Нафтогаза Андрею Коболеву и Юрию Витренко получить крупные премии.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Экономика
В 2020 году цены на топливо в Крыму заметно снизятся — Аксёнов
Крымские власти работают на снижение цен на топливо в республике, в начале 2020 года жители полуострова увидят изменения.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Единоборства
Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки
Политика
Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает
Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости".
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Политика
Москалькова попросила омбудсмена Эстонии оказать содействие Sputnik
Происшествия
В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Единоборства
Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым
Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hyper Light Drifter
В Epic Games Store запустили раздачу бесплатных копий Hyper Light Drifter.
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Футбол
«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»
Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Экономика
Выплаты за вред пассажирам международных рейсов выросли
Суммы компенсаций, которые авиакомпании обязаны выплачивать в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров, а также за задержку вылета самолета или багажа, увеличились с 28 декабря на основании решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Шоу-бизнес
Убрать Бузову из «Голубого огонька» попросила Пугачева
Алла Пугачёва попросила композитора Игоря Крутого не пускать певицу Ольгу Бузову на съёмки передачи «Голубой огонёк».