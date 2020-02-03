Армия и оружие

РБКРБКВ Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Организация «Белые каски» при поддержке запрещенной в России террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с использованием химических веществ.
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