Организация «Белые каски» при поддержке запрещенной в России террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с использованием химических веществ.

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

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