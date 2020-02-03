Армия и оружие
РБКВ Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии
Организация «Белые каски» при поддержке запрещенной в России террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с использованием химических веществ.
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Общество
Глава Алтайского края поручил подготовиться к потеплению
После снегопадов температура может подняться до + 9 градусов Власти Алтайского края сразу после обильных снегопадов начали готовиться к резкому потеплению.
Игры
PlayStation 5 появилась на новых рендерах
Известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5. Там же засветился и DualShock 5. До презентации устройства, кстати, остаётся немного — она должна состояться 15 февраля.
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Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Экономика
Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
Происшествия
В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая
Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Здоровье
В США мужчину вылечили от коронавируса
Первый случай заболевания новой формой коронавируса, который подтвердили в США, побежден.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Армия и оружие
Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат
По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны "незаконных вооруженных формирований".
Здоровье
Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян
Если человек пьет по одному бокала вина в день – это еще не делает его алкоголиком.
Армия и оружие
Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая
Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
Футбол
Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Общество
Спикер Госдумы Володин озабочен отъездом людей из Омской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал создание рабочей группы по изучению убыли населения в Омской области, а также в других четырех регионах России.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $54
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель.