Армия и оружие

РБКРБКВ Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Организация «Белые каски» при поддержке запрещенной в России террористической группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с использованием химических веществ.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

РБК16:17

В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе

РИА Новости15:39

Минобороны: провокация с использованием химвеществ готовится в Идлибе

Газета.Ru15:47

В Минобороны России заявили, что «Белые каски» готовят провокацию в идлибской зоне

ТАСС15:47

Минобороны сообщило о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Lenta.ru15:47

В ЦПВС рассказали о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

RT на русском15:49

Минобороны РФ: террористы и «Белые каски» готовят провокацию с «химоружием» в Сирии

ТК Звезда15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru 02:55
Общество

Глава Алтайского края поручил подготовиться к потеплению

После снегопадов температура может подняться до + 9 градусов Власти Алтайского края сразу после обильных снегопадов начали готовиться к резкому потеплению.
Коммерсантъ Новосибирск 04:12
Игры

PlayStation 5 появилась на новых рендерах

Известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5. Там же засветился и DualShock 5. До презентации устройства, кстати, остаётся немного — она должна состояться 15 февраля.
The GEEK 02:02
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

RT на русском 17:42
Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
Экономика

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
RT на русском 09:36
Происшествия

В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая

Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
РБК 00:53
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru 21:22
Здоровье

В США мужчину вылечили от коронавируса

Первый случай заболевания новой формой коронавируса, который подтвердили в США, побежден.
Primpress.ru 20:20
Общество

Больницу для зараженных коронавирусом в Китае построили за 10 дней

НТВ вчера в 07:00
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Армия и оружие

«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
РБК 12:44
Армия и оружие

Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Lenta.ru 11:43
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Реальное время 16:35
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Футбол

Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
ProstoProSport 13:11
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 05:31
Политика

Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
НТВ вчера в 15:13
Армия и оружие

Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны "незаконных вооруженных формирований".
ИА Новороссия 05:59
Здоровье

Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян

Если человек пьет по одному бокала вина в день – это еще не делает его алкоголиком.
Волгоградская правда 21:20
Армия и оружие

Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая

Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
РБК вчера в 08:29
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Sport24.ru 16:09
Общество

Спикер Госдумы Володин озабочен отъездом людей из Омской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал создание рабочей группы по изучению убыли населения в Омской области, а также в других четырех регионах России.
БК55 00:36
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель.
ТАСС 20:23
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное