Армия и оружие
РБКВ Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии
1 февраля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что сирийская армия в Идлибе обнаружила у боевиков оружие западного производства.
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Общество
Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая
Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Хоккей
«Кому-то надо прикрыть свою пятую точку». Жесткий пост жены форварда «Магнитки» после его отчисления из клуба
Жена нападающего экс-нападающего «Металлурга» Дениса Паршина опубликовала в Instagram пост, в котором жестко раскритиковала разрыв клубом контракта с ее мужем.
Общество
Священникам предложили перестать освящать оружие массового поражения
Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) разработал проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения, передает ТАСС.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Общество
Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Общество
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Армия и оружие
Боевики захватили у армии Сирии современный танк Т-90
Сирийские боевики захватили современный танк российского производства Т-90 у армии правительства в Алеппо.
Технологии
Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО
Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Спорт
Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова
Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.
Спорт
ВАДА призвало CAS сделать публичными слушания по спору с РУСАДА
Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что слушания по нашумевшему делу должны проводиться публично.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Происшествия
Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц
Видео, на котором несколько девочек избивают лежащую на земле девочку младшего возраста, по данным прокуратуры, было снято в городе Данкове, на записи — учащиеся одной из местных школ.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Экономика
Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала
Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах.