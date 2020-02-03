Армия и оружие

РБКРБКВ Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

1 февраля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что сирийская армия в Идлибе обнаружила у боевиков оружие западного производства.
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Минобороны сообщило о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

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