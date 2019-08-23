Армия и оружие
РБКВ Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии
По данным ЦПВС, провокации направлены против сирийского правительства. Его планируют обвинить в применении химического оружия против населения, уточняется в сообщении. Минобороны уже не в первый раз сообщает о совместной подготовке провокаций боевиков и представителей «Белых касок».
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с чего всё началось
Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химоружия в Сирии. Соответствующая информация была предоставлена Центром по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.Политическая Экспертизавчера в 06:02
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