Армия и оружие

РБКРБКВ Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

По данным ЦПВС, провокации направлены против сирийского правительства. Его планируют обвинить в применении химического оружия против населения, уточняется в сообщении. Минобороны уже не в первый раз сообщает о совместной подготовке провокаций боевиков и представителей «Белых касок».
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с чего всё началось

«Белые каски» в преддверии 75-летия Победы готовят химпровокацию против Сирии и РФ

Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химоружия в Сирии. Соответствующая информация была предоставлена Центром по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.
Политическая Экспертизавчера в 06:02

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«Белые каски» похитили детей в сирийском Алеппо

Красная весна02:18

ЦПВС: в Идлибе готовится очередная провокация с участием «Белых касок»

ТК Звезда27 января в 12:25

Правозащитник сообщил о прибытии в Идлиб «Белых касок»

РИА Новостивчера в 08:57

Правозащитник сообщил о скоплении «Белых касок» в провинции Идлиб

Известиявчера в 09:13

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

РБК27 января в 13:06

ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

RT на русском27 января в 12:26

Подозрительная активность. Четыре десятка «Белых касок» замечены в Идлибе

REGNUMвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

ТАСС 01:04
Космос

Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС

Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Российская газета 27 января в 04:36
Общество

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
РБК 03:34
Шоу-бизнес

Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером

Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Культуромания вчера в 03:04
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
РБК вчера в 23:00
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

РИА Новости 04:00
Общество

Минкомсвязи РФ намерено создать единую сеть 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать в России единую 5G-сеть.
Долг.рф 02:22
Шоу-бизнес

Разведенные Пелагея и Иван Телегин воссоединились ради дочери

Пара вместе отпраздновала день рождения Таисии. Дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина 21 января исполнилось три года.
WMJ.ru 02:43
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ вчера в 03:37
Политика

Премьер Италии обиделся на Германию

Премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, ему пришлось встать во второй.
Взгляд.ру вчера в 21:24
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Футбол

«Зенит» не взял Кокорина на тренировочный сбор в Испанию

В списке не оказалось нападающего Александра Кокорина, который отправится на сборы в Турцию со второй командой петербургского клуба.
РБК 04:04
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru вчера в 11:20
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Газета.Ru 04:13
Армия и оружие

В США заявили о начале финальной битвы за Сирию

Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
Lenta.ru 27 января в 05:22
Политика

Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова

Коммерсантъ 01:34
Здоровье

Оценен риск заразиться коронавирусом в Москве

Оценен риск жителей столицы заразиться смертельным коронавирусом.
Мослента вчера в 01:46
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Культура

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

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Актуальные Новости вчера в 07:01
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Общество

Вакцину против коронавируса разработали в Гонконге

Микробиологи из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, однако ее исследования могут занять более года.
Телеканал 360° вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

Телеканал 360° вчера в 04:47
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 27 января в 17:46
Энергетика

«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения

Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
Красная весна 04:01
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

REGNUM 02:59
Происшествия

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 02:31
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